Космонавт и «Калинка-малинка». Солист Rammstein устроил «драку» в центре Питера

Стереотипы иностранцев о России — медведи, водка и балалайка. Но солисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну пришли в голову другие образы. Музыкант устроил в Петербурге шуточную драку с «космонавтом», снял ее на видел и выложил в Instagram под «Калинку-малинку».

На кадрах Линдеманн в плаще и шляпе вместе со шведским актером Петером Стормаре, который надел костюм космонавта. Сначала мужчины двигаются как роботы, а затем начинают давать друг другу «пощечины». Все происходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге под мотив известной русской песни.

Ролик исполнитель никак не подписал, но поставил хештег челленджа Stehaufchallenge. Он появился в Сети после выхода в сентябре одноименной песни Steh auf группы Lindemann.

В клипе музыканты тоже двигаются как роботы. Эти движения начали повторять люди по всему миру и опубликовывать кадры в соцсетях.