Космонавт Джанибеков высказался о сносе памятника Юрию Гагарину

Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Джанибеков рассказал, что думает о сносе памятника Юрию Гагарину в городе Невельск Сахалинской области. Об этом сообщил «Ридус».

Власти города приняли решение снести памятник, а на его месте разместить автозаправку. Космонавт назвал тех, кто решал это сделать, ущербными и неизлечимыми людьми.

«Грустно, что такие вещи встречаются. Гагарин кому чего плохого сделал? Даже в Великобритании и США устанавливают памятники Гагарину. Это не лечится, к сожалению», — заявил Джанибеков.

Информация о сносе памятника появилась 11 июля. В Сеть попала фотография, на которой стела с изображением Юрия Гагарина находится на свалке. Власти города оправдали себя тем, что состояние памятника было аварийным и что он не имел документов.

«О монтаже никто решения не принимал. Этот памятник существует фактически, но юридически его давным-давно нет. <…> Трогать его никак нельзя было, потому что он полуразрушенный был. Его убрали оттуда силами подрядчика», — рассказал глава Невельска Алексей Шабельников.