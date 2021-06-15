Космонавт Джанибеков рассказал, каким был ушедший из жизни Шаталов

Космонавт Владимир Шаталов скончался 15 июня в возрасте 93 лет. Его коллега Владимир Джанибеков рассказал, что при жизни Шаталов был спокойным человеком. Джанибеков назвал его настоящим профессионалом своего дела. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

«Да, грустно. Грустный день. Он был очень спокойным, доброжелательным, что для командира тоже заметная черта характера, очень дотошный в общем-то», — отметил космонавт.

Джанибеков рассказал, что знал своего коллегу как опытного летчика-истребителя. Он заявил, что Шаталов умел летать на многих типах самолетов. Также он являлся ответственным за подготовку экипажа по программе «Союз» — «Аполлон». По его словам, Шаталов глубоко погружался в свою деятельность и знал все тонкости работы.

Шаталов носил звание дважды Героя Советского Союза. Он совершил три полета в космос. Также Шаталов принимал участие в разработке первой экспериментальной космической станции.