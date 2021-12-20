Космонавт Борисенко прокомментировал полет японских космических туристов на «Союзе МС-20»

Космонавт Андрей Борисенко в утреннем стриме RT «Летучка» на YouTube высказался о полете японских космических туристов на «Союзе МС-20». Корабль с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным совершил полет на МКС.

Борисенко ответил на вопрос, не обидно ли настоящим космонавтам, проделывающим большую работу для полетов в космос, что теперь летать могут любые состоятельные интересующиеся.

«Здесь нет сложности в том, что этот корабль специально строился, закладывался под этот космический полет. То есть это был полет не вместо какого-то одного или двух профессиональных космонавтов», — пояснил Борисенко.