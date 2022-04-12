Космонавт Борисенко поддержал возобновление лунной программы

Летчик-космонавт, Герой РФ Александр Борисенко заявил, что поддерживает решение о возобновлении лунной программы, поскольку это похоже на очередной шаг по освоению Луны. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Борисенко также добавил, что для него в День космонавтики, который отмечается 12 апреля, полет на Луну был бы лучшим подарком.

«Полет на Луну. Лично меня», — сказал космонавт.

Ранее президент России Владимир Путин на космодроме Восточный отметил заслуги троих космонавтов-испытателей ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина» Сергея Прокопьева, Александра Скворцова и Олега Скрипочки. Он также заявил, что Россия возобновит лунную программу.