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    12 апреля 2022, 14:12

    Космонавт Борисенко поддержал возобновление лунной программы

    Оксана Лавнюженко

    Летчик-космонавт, Герой РФ Александр Борисенко заявил, что поддерживает решение о возобновлении лунной программы, поскольку это похоже на очередной шаг по освоению Луны. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    Борисенко также добавил, что для него в День космонавтики, который отмечается 12 апреля, полет на Луну был бы лучшим подарком.

    «Полет на Луну. Лично меня», — сказал космонавт.

    Ранее президент России Владимир Путин на космодроме Восточный отметил заслуги троих космонавтов-испытателей ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина» Сергея Прокопьева, Александра Скворцова и Олега Скрипочки. Он также заявил, что Россия возобновит лунную программу.