Космонавт Анна Кикина рассказала об отношении мужа к ее профессии

Космонавт Анна Кикина — единственная девушка в отряде Роскосмоса. Она готова к тому, что на время полета ей придется попрощаться с мужем, но с разлукой поможет справиться работа. Как рассказал «360» Кикина, супруг уважает ее профессию.

«Он уважает профессию и мой выбор, поддерживает меня на моем пути. Я не думаю о долгой разлуке в полете с точки зрения томительных ожиданий. Время будет заполнено работой, пока я сосредоточена на ней», — отметила космонавт.

Она добавила, что на Земле готовится к полетам, чтобы качественно выполнить свою работу в космосе. Временную разлуку с близкими девушка назвала нюансом профессии. По словам Кикиной, через это приходится проходить всем космонавтам.

Начиная с 2012 года Анна Кикина проходит подготовку к полету на орбиту в составе российского отряда космонавтов. Всего отряд насчитывает 30 человек, из которых Кикина является единственной женщиной. В середине марта компания Matell создала куклу Barbie по образу Анны. Выпустить куклу решили в связи с 60-летием со дня первого полета человека в космос.

Полная версия интервью выйдет на сайте «360» 3 апреля в 09:00