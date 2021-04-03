Космонавт Анна Кикина объяснила, как девушке попасть в космос

Если девушка хочет освоить профессию космонавта, то ей нужно прислушаться к своему внутреннему голосу. После принятия решения стоит выяснить все требования к претендентам на попадание в отряд. Об этом «360» рассказала единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина.

«Чтобы стать космонавтом, девочке нужно прежде всего начать с мысли об этом. Понимать всю деятельность космонавта, профессиональный спрос с него. Наложить это понимание на себя и прислушаться к своему голосу, что он говорит: есть ли совпадение, ты ли деталь этого механизма?» — пояснила Кикина.

По словам космонавта, если решение освоить профессию принято, то стоит выяснить требования к кандидатам для отбора в отряд. Исходя из критериев, нужно уже двигаться дальше. Кикина призналась, что сама в детстве не мечтала стать космонавтом. Она также подчеркнула, что результатов не удастся добиться без усилий.

«Важно с раннего возраста хорошо учиться в школе и затем получить высшее образование, следить за своей физической формой и заниматься спортом, быть активной и целеустремленной, творчески развивать себя, быть добропорядочным и надежным человеком. Все это поможет тебе в подготовке к выбранной профессии!» — рассказала космонавт.

Она добавила, что сейчас в отряд можно попасть только с высшим образованием. Желательно, чтобы диплом был технического или летного вуза. Кроме того, Кикина посоветовала читать захватывающие книги, открывающие новые горизонты для полета мыслей.

«Главное, вставая на этот путь, действительно мечтать о космосе. Девочки, не бойтесь мечтать!» — призвала она.

Полная версия интервью выйдет на сайте «360» 3 апреля в 09:00