Космонавт Андрей Борисенко поздравил жителей Ижевска с Днем космонавтики

День космонавтики отмечается 12 апреля — в годовщину полета Юрия Гагарина в космос. С этим праздником в разговоре с изданием Izhlife жителей Удмуртии поздравил летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Космонавт отметил, что именно Удмуртия внесла большой вклад в освоение космоса на начальном этапе. Поэтому это очень важный праздник для жителей республики. Он пожелал верить в свою мечту и не сдаваться на пути к ней.

«Чтобы вы ни хотели сделать в своей жизни: полететь к звездам, объездить весь мир, построить новый, красивый, уютный город, не позволяйте никому усомниться в себе, усомниться в этой цели. И обязательно почаще поднимайте глаза к небу, к звездам, потому что где-то там, среди миллиардов звезд светит и ваша звезда», — сказал Борисенко.