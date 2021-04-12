Космонавт Александров рассказал о впечатлениях от полета Гагарина

Советский космонавт Александр Александров рассказал о впечатлениях от полета Юрия Гагарина, который он совершил 12 апреля 1961 года. В этот день все радиостанции нашей планеты прервали свои передачи ради новости о первом человеке в космосе, написало ИА Nation News.

«Переоценить важность первого полета человека в космос невозможно. Это был настоящий триумф, с которого началась новая эра в жизни человечества», — отметил Александров.

Мужчина вспомнил, что узнал о полете Гагарина, когда был еще курсантом военного училища. В ранней молодости он и не мечтал побывать в космосе. В отряд космонавтов Александра Павловича зачислили в 1978 году. Свой первый полет за орбиту он совершил в 1983 году как борт-инженер вместе с Владимиром Ляховым на космическом корабле «Союз Т-9».