Общество 10 августа 2023, 16:10 Космонавт Александр Викторенко умер в возрасте 76 лет

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Советский и российский летчик-космонавт Александр Викторенко скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Викторенко совершил четыре полета в космос и пробыл там 490 суток, он шесть раз выходил в открытое космическое пространство.

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Как сообщило Utro.ru, Александр Викторенко принимал участие в испытаниях «космического мотоцикла» для передвижений в открытом космосе.