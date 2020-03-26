«Космический» слесарь из Подмосковья выиграл в лотерею 8 млн рублей

В Подмосковье слесарь — испытатель космических аппаратов выиграл в лотерею почти 8,3 миллиона рублей. Деньги мужчина планирует вложить в недвижимость и в покупку новой машины, на которой поедет к морю.

«Мы поздравляем нашего победителя, выигравшего в лотерею „Гослото“ „5 из 36“ 8 287 896 рублей. Победителя зовут Роман Мурыгин. История Романа доказывает, что выиграть может абсолютно каждый», — сообщили «360» в пресс-службе лотереи.

Крупнейший выигрыш за историю этой лотереи достался жителю Волгоградской области. В 2018 году он выиграл более 50 миллионов рублей. В этом году самый большой приз ушел москвичу и составил 9,3 миллиона рублей. Выигрыш Романа — на втором месте.

Сам он рассказал, что покупает билеты каждую неделю. Перед тем как стало известно о выигрыше, у него «сильно чесалась левая ладонь».

«Я был уверен, что это еще один добрый знак. Когда проверил результаты розыгрыша и увидел сумму, меня как будто током прошибло», — заявил Роман.

В России выигрыш в лотерею облагается налогом 13%. Если выигрыш больше 15 тысяч рублей, то налог удерживает и перечисляет в бюджет организатор лотереи, если меньше — сам игрок.