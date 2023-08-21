Общество 21 августа 2023, 05:56 Космический корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС Unsplash

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Грузовой корабль «Прогресс МС-22» произвел отстыковку от Международной космической станции. Ее организовали, чтобы освободить место для следующего транспортного корабля, сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

«Грузовой корабль „Прогресс МС-22“ покинул Международную космическую станцию, проработав на ней больше шести месяцев», — отметили в госкорпорации.

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Там уточнили, что отстыковка от модуля «Звезда» произошла в 02:50 по московскому времени. Через несколько часов должен заработать двигатель, который затормозит и сведет «Прогресс МС-22» с орбиты. После этого корабль попадет в атмосферу и разрушится. Те элементы, которые не сгорят, упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

На МКС место корабля «Прогресс МС-22» займет «Прогресс МС-24». Его старт запланировали на 23 августа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в начале 2024 году на МКС отправится бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская.