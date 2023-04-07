Общество 07 апреля 2023, 04:09 Космический анонс. Ведущие «Подмосковных игрушек» поделились подробностями нового выпуска

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Как быстро отличить настоящие новости от вымышленных, можно ли обыграть космонавтов в космической теме и кто сильнее: телеведущие или сотрудники центра подготовки космонавтов. Все это в прямом эфире на радио Romantika обсудили ведущие нового шоу «Подмосковные игрушки» Алина Засобина и Виктор Абрамян.

Новый выпуск «Подмосковных игрушек» посвятили Дню космонавтики. Против ведущих телеканала «360» сыграет команда космонавтов «Просто космос». В нее вошли космонавт, герой РФ Сергей Рязанский, работники космической отрасли Максим Ястребов и Максим Грушко. Капитаном команды станет космонавт, герой РФ Михаил Корниенко.

«Подмосковные игрушки» — новое развлекательно-познавательное шоу на «360». Ведущие телеканала каждую пятницу принимают у себя на диване команду гостей из Подмосковья. Они соревнуются в юморе, креативе и знании столичного региона. Гости шоу — настоящие герои Московской области. Это олимпийские чемпионы, спасатели, космонавты, актеры, комики и многие другие.

Закрытые глаза, связанные руки и запущенный обратный отсчет. Все это — «Подмосковные игрушки». В студии команды определяют на вкус нестандартные блюда, примеряют образы киногероев и отгадывают песни в исполнении нашего бота Филиппа Киркробота.

Смотрите новое шоу на телеканале «360» каждую пятницу в 22:00.

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