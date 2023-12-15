Общество 15 декабря 2023, 15:57 Косметолог Затяга: бьюти-процедуры с мгновенным результатом имеют кратковременный эффект

Читать 360tv в

Косметолог Ольга Затяга раскрыла секрет бьюти-процедур с мгновенным эффектом. Результат от таких сеансов будет кратковременным, отметила эксперт в беседе с сайтом «Санкт-Петербург».

По ее словам, речь идет, например, о лазерной шлифовке кожи и активных пилингах, добавила Gazeta.SPb.

Реклама

Стоит обратить внимание на процедуры красоты, требующие повторного вмешательства. Через полгода-год пациент сможет насладиться устойчивым результатом, пояснила Затяга.