15 декабря 2023, 15:57
Косметолог Затяга: бьюти-процедуры с мгновенным результатом имеют кратковременный эффект
Косметолог Ольга Затяга раскрыла секрет бьюти-процедур с мгновенным эффектом. Результат от таких сеансов будет кратковременным, отметила эксперт в беседе с сайтом «Санкт-Петербург».
По ее словам, речь идет, например, о лазерной шлифовке кожи и активных пилингах, добавила Gazeta.SPb.
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Стоит обратить внимание на процедуры красоты, требующие повторного вмешательства. Через полгода-год пациент сможет насладиться устойчивым результатом, пояснила Затяга.
Красота
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