Косметолог Виктория Грибель рассказала, сколько раз в день нужно умываться

Умывать лицо нужно не менее двух раз в день, а жителям больших городов, особенно летом — даже три раза. Об этом Life рассказала врач - дерматолог-косметолог Виктория Грибель.

«Кожа имеет свой защитный слой, который в нормальном состоянии защищает от внешних воздействий и предотвращает развитие кожных заболеваний. Чем больше город, в котором проживает человек, тем более внимателен он должен быть к своей коже, ее профилактическому очищению два раза в день», — сказала врач.

В больших городах на коже оседает большое количество пыли, которая въедается в нее и не смывается обычной водой — лучше использовать специальные средства. Еще более тщательно умываться стоит тем, кто использует тональный крем или пудру.

«Чтобы убрать с кожи городскую и промышленную пыль, иногда требуется даже тройное очищение (то есть умываться не два раза в день, а три, но это правило актуальнее всего для лета)», — отметила косметолог.