Общество 30 января 2024, 14:39 Косметолог Ужва: плавание и танцы помогут подтянуть обвисшие колени без операции

Читать 360tv в

Зона коленей может потерять свою привлекательность в любом возрасте. Как омолодить кожу в этой области без операции, рассказала дерматолог-косметолог Анжелика Ужва в беседе с сайтом «Страсти».

По словам эксперта, в этом вопросе помогут правильно организованные занятия спортом. Необходимо постепенно увеличивать физические нагрузки, начиная с ежедневных прогулок.

Реклама

После этого необходимо добавлять упражнения. Однако они должны быть ориентированы на все мышцы ног. Врач посоветовала обратить внимание на плавание, танцы и бег.