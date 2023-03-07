Общество 07 марта 2023, 16:40 Косметолог Татьяна Егорова опровергла пользу массажа лица в борьбе с морщинами

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Массаж лица не помогает в борьбе с морщинами, как с мелкими, так и с глубокими. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам с морщинами реально можно бороться только с помощью инъекций. Причем начинать уколы можно уже с 18 лет. Но эксперт подчеркнула, что ранние процедуры показаны только людям с очень развитой мимикой.

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«Если мы говорим про углубления в области корругатора, это такие глубокие морщины, образующиеся на переносице, когда человек хмурит брови, там только ботокс, больше ничего», —отметила Татьяна Егорова.

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Она добавила, что начинать нужно с малых доз. Тогда мышцы привыкают к определенной мимике, и морщить лоб или брови уже не хочется.

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