Общество 14 декабря 2023, 12:01 Косметолог Савиных посоветовала делать зимой лазерную шлифовку кожи

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Врач-косметолог Ольга Савиных рассказала о бьюти-процедурах, которые необходимо делать в условиях минимальной солнечной активности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Так, лазерную шлифовку кожи рекомендуется проводить именно зимой из-за риска осложнений, отметила эксперт. По ее словам, результат от такого пилинга заметен уже после первого сеанса: разглаживается рельеф, исчезают морщины, сужаются поры.

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Савиных добавила, что в холодное время года также стоит обратить внимание на фотоомоложение. Эта процедура направлена на борьбу с пигментными пятнами.