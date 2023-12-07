Общество 07 декабря 2023, 13:33 Косметолог Санникова назвала аллергию противопоказанием к процедуре увеличения губ

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У любого инъекционного вмешательства, в том числе у процедуры по увеличению губ, есть противопоказания. Одним из них считается аллергия, сообщила врач-косметолог Елена Санникова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, процедуру с использованием гиалуроновой кислоты нельзя выполнять при наличии вирусных и онкологических заболеваний.

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Врач посоветовала обращаться к косметологу, который работает только на сертифицированных филлерах. Санникова отметила, что инъекции помогут улучшить объем губ, исправить их форму и устранить мелкие неровности.