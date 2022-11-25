Общество 25 ноября 2022, 13:34 Косметолог Самохина перечислила правила ухода за возрастной кожей Косметолог Самохина посоветовала массаж для ухода за возрастной кожей Unsplash

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Косметолог Екатерина Самохина рассказала о профессиональном и домашнем уходе за возрастной кожей. Об этом сообщило издание Argumenti.ru.

Косметологические процедуры подбираются индивидуально, уточнило ИА Nation News. Все зависит от исходного состояния кожи клиента, а также от результата, который он хочет получить.

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«Мы можем рекомендовать и курсы массажа — в среднем от одного до трех раз в неделю… Обычно курс массажа составляет десять процедур, но его следует повторить два раза в год», — уточнила Самохина.

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При домашнем уходе правила более универсальные. Кожу необходимо тщательно очищать при помощи специальных средств для умывания, а затем тонизировать, чтобы восстановить pH баланс после контакта с водой из водопровода.

Время от времени следует проходить курсы интенсивного ухода, например, с использованием сывороток. Для ежедневного ухода необходим антивозрастной крем для лица.

Пару раз в неделю полезно использовать маски с лифтинг-эффектом, которые разглаживают морщины и подтягивают кожу. Также важно в любое время года наносить средства с SPF защитой, заключила Самохина.