Общество 11 декабря 2023, 12:10 Косметолог Рудыка: зона вокруг глаз выдает возраст женщины

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Некоторые области на лице и теле, в том числе зона вокруг глаз и руки, выдадут возраст женщины. Именно они стареют быстрее, сообщила дерматолог, косметолог Наталия Рудыка в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, кожа вокруг глаз по структуре очень чувствительная и тонкая, на ней быстрее проявляются первые признаки старения. Также довольно тонкая и нежная кожа в области шеи и декольте, часто женщины забывают ее увлажнять.

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Кроме того, негативно на коже рук сказываются использования бытовой химии, творческая работа или деятельность в саду, добавила косметолог.