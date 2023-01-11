Общество 11 января 2023, 17:33 Косметолог Роза Герлиани дала 5 советов по восстановлению кожи после праздников Косметолог Роза Герлиани: нужно ложиться и вставать в одно время и наладить питание freepik

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Праздники — это не только блеск мишуры, веселье и встречи с друзьями, но и нарушение сна, неправильное питание и нередко пренебрежение ежедневным уходом, от которого сильно страдает кожа лица. Об этом сайту «Дни.ру» рассказала врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC Роза Герлиани.

По ее словам, чтобы восстановиться после бурных каникул, необязательно бежать к косметологу. Помочь коже вернуть хороший цвет и тонус можно и дома.

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Первое, что советует Роза Герлиани, — это заняться режимом дня, ложиться и вставать в одно время и высыпаться. Также стоит обратить внимание на свой рацион. И сделать выбор в пользу нежирного мяса, овощей и круп.

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Далее следует восстановить процедуры из домашнего ухода: утром и вечером наносить крем, не забывать про сыворотки и увлажняющие маски.

Также стоит обратиться к массажам и пилингам. Они убирают отечность и стимулируют выработку коллагена.

В заключении косметолог посоветовала воспитывать в новом году новые бьюти-привычки. Например, пить больше воды и чаще гулять на свежем воздухе.