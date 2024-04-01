01 апреля 2024, 16:03
Косметолог Роз: маски для лица с витамином C и кофеином помогут уменьшить отечность
Дерматовенеролог и косметолог Лейла Роз рассказала, какие уходовые средства помогут вернуть коже лица здоровый и сияющий вид. Слова эксперта опубликовал Life.
Врач посоветовала использовать маски с лимфодренажным действием, а также эффектом лифтинга и сияния. Такие продукты обычно наносят перед макияжем.
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Еще один отличный вариант — маски с содержанием витамина C и кофеина. В их задачи входят уменьшение отечности и улучшение цвета лица, пояснила специалист.
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