Косметолог рассказала о пользе гоммажа и его использовании

По словам специалиста, гоммаж работает с поверхностным кожным слоем. Фруктовые кислоты и ферменты размягчают и отшелушивают мертвые клетки. Благодаря этому процесс получается не грубым, а деликатным.

Скраб, например, работает более агрессивно за счет крупных частиц. Врач не советует использовать скраб с натуральными компонентами, так как косточки фруктов могут быть не обработаны, тем самым они способны травмировать кожу.

Использовать гоммаж Ерошкина рекомендует девушкам с жирной, нормальной и сухой кожей, а особенно обладателям тонкой, склонной к раздражению, воспалению, куперозу кожи.