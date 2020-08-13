Косметолог рассказал о российском типе старения
Врач-косметолог Екатерина Морозова дала советы по борьбе с возрастными изменениями в России. Об этом сообщил «Пятый канал».
По данным радиостанции «Вечерняя Москва», главное влияние на россиян оказывает социальное старение.
«Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой», — пояснила она.
Также Морозова рекомендовала придерживаться некоторых правил, чтобы сохранить красивую кожу. Во-первых, необходимо правильное очищение с помощью специальных средств. После следует нанести сыворотку с активными антивозрастными ингредиентами при помощи специального роллера для лица.