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    13 августа 2020, 17:07

    Косметолог рассказал о российском типе старения

    Дарья Морозова

    Врач-косметолог Екатерина Морозова дала советы по борьбе с возрастными изменениями в России. Об этом сообщил «Пятый канал».

    По данным радиостанции «Вечерняя Москва», главное влияние на россиян оказывает социальное старение.

    «Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой», — пояснила она.

    Также Морозова рекомендовала придерживаться некоторых правил, чтобы сохранить красивую кожу. Во-первых, необходимо правильное очищение с помощью специальных средств. После следует нанести сыворотку с активными антивозрастными ингредиентами при помощи специального роллера для лица.

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