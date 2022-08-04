Косметолог Притыко рассказала, как ухаживать за кожей лица дома

Домашний уход за кожей лица должен включать в себя несколько этапов: очищение, тонизация и увлажнение по типу кожи. Об этом для сайта РИАМО рассказала врач — дерматолог-косметолог Мария Притыко.

«Есть профессиональные процедуры, которые мы делаем в клинике, но обязательным также является домашний уход. Человек должен дома поддерживать достигнутые результаты. Поэтому я говорю, что нужно правильно и грамотно подобрать курс процедур и тогда домашний уход нам будет только в помощь. В него входят очищение, тонизация и дальше кремовый уход по типу кожи», — рассказала она.

Пропускать умывание и тонизирование нельзя, это очень важная составляющая ухода.

«Средства для умывания, как правило, имеют щелочной pH. Основная задача тоников — выровнять pH кожи. Подобрать какие-то действующие маски для жирной и сухой кожи, которые можно использовать два-три раза в неделю, это, конечно, очень важно», — отметила Притыко.

Она добавила, что домашние аппаратные методики обычно малоэффективны. За аппаратными процедурами лучше ходить к косметологу.