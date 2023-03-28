Общество 28 марта 2023, 18:59 Косметолог Петраш рассказала о правилах ухода за кожей весной

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Зачастую с наступлением весны появляется авитаминоз, который отражается на состоянии кожи. О правилах ухода за кожным покровом в это время года рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, уходовые процедуры с применением сыворотки вернут здоровый цвет лица. Также в преддверии весны лучше всего пропить витамины группы В и витамин D.

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Как сообщил «ФедералПресс», самым простым способом справиться с обезвоживанием кожи является строгое соблюдение питьевого режима в течение дня.