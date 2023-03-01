Общество 01 марта 2023, 11:58 Косметолог Петраш рассказала, чем грозит использование филлеров

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Популярные на сегодняшний день инъекционные препараты для лица могут нанести серьезный вред здоровью. Об опасности использования филлеров рассказала косметолог Надежда Петраш в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, не стоит колоть филлеры в зону век, поскольку неправильно сделанная процедура может привести к развитию слепоты.

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Также не рекомендуется использовать инъекционные препараты в области межбровья и носогубного треугольника из-за повышенного риска появления ишемии.

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