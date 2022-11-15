Общество 15 ноября 2022, 13:46 Косметолог Петраш посоветовала людям с акне не делать нитевой лифтинг

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Коррекция лица нитями не должна проводиться тем пациентам, у которых имеется акне, а также проблемы с зубами. Об этом Life рассказала косметолог Надежда Петраш.

«Желательно во избежание осложнений пройти обследование у стоматолога и получить заключение у специалиста о том, что полость рта санирована», — сообщила специалист.

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Она отметила, что с помощью данной процедуры можно скорректировать деформацию овала лица, носогубные складки, опущение бровей и уголков рта.

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Процедуру также нельзя делать во время беременности, в период лактации, при сахарном диабете в стадии декомпенсации, при болезнях крови, ВИЧ, онкологии, обострении хронических заболеваний.