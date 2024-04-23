Общество 23 апреля 2024, 17:44 Косметолог Пашаева предупредила, что ботокс может вызывать аллергию

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Популярный в косметологии препарат ботокс может стать причиной аллергической реакции. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-косметолог Аида Пашаева.

Он объяснила, что стоит насторожиться, если место инъекции покраснело, начало гореть или чесаться.

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«Если пациент аллергичен, нужно подбирать препараты, в составе которых может быть что-то другое, что не вызывает аллергию», — отметила косметолог.

Она добавила, что не встречалась с реакцией на гиалуроновую кислоту, потому что это натуральный компонент.

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