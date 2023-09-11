Общество 11 сентября 2023, 18:28 Косметолог Носарева: орехи и авокадо помогут в борьбе с морщинами

Читать 360tv в

Добавление в рацион орехов и авокадо, которые богаты жирными кислотами, поможет разгладить морщины и увлажнить кожу. Об этом сообщила врач-косметолог Нана Носарева в беседе с Life.

По словам специалиста, также справиться с возрастными изменениями на лице можно благодаря употреблению красного перца и свежих помидоров. В этих продуктах содержится большое количества природных антиоксидантов.

Реклама

Кроме того, для профилактики появления морщин необходимо есть гранат, жирную рыбу, льняную кашу и семена чиа.