Косметолог назвала причину высыпаний на лице в зимний период

Косметолог-эстетист, специалист по домашнему уходу за кожей Ольга Петрунина рассказала, от чего в зимнее время могут появляться необычные высыпания на лице. Специалист считает, что все дело в зимней одежде, которую люди стирают не так часто, как летнюю. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«У меня в холодное время года увеличивается количество клиентов с высыпаниями на подбородке, в зоне нижней челюсти. Это происходит потому, что люди кутаются в зимнюю одежду, которую не стирают или стирают недостаточно часто», — пояснила она.

Петрунина добавила, что в первую очередь, стоит оценить внешний вид высыпаний, а затем назначать соответствующее лекарство.

«Есть общие рекомендации по лечению высыпаний на лице. Если это аллергическая реакция, то надо выпить антигистаминный препарат и понаблюдать за эффектом. Если это красные прыщики, то лучше всего выбрать средство с азелаиновой кислотой. Если это гнойничковые высыпания, то подойдут средства с салициловой кислотой», — посоветовала специалист.

В заключении она отметила, что самолечением заниматься не стоит, поскольку можно только усугубить картину.