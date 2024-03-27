Общество 27 марта 2024, 12:08 Косметолог Мухина рассказала, что недобросовестные специалисты часто обманывают клиентов на экономии препаратов

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Косметолог, основатель и главный врач сети клиник «Оригитея» Марият Мухина в беседе с ИА НСН рассказала, каким образом недобросовестные косметологические клиники обманывают клиентов.

Некоторые специалисты, как заметила Мухина, берут от клиента деньги за целый флакон препарата, а для инъекций используют лишь половину.

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«Вторую половину он продает другому пациенту. Таким образом, он наживается на одном флаконе филлера дважды», — сказала косметолог.

Опасность заключается в том, что специалист подвергает опасности жизнь и здоровье женщины, ведь при использовании одного препарата на двоих невозможно гарантировать полную стерильность.