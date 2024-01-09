09 января 2024, 13:33
Косметолог Мухина: непрофессиональные уколы красоты могут вызвать некроз и слепоту
Косметолог Марият Мухина рассказала, что непрофессиональный подход к бьюти-процедурам способен обернуться серьезными проблемами для организма. Возможен даже летальный исход, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, одним из осложнений от уколов красоты является ишемия. Нарушение кровоснабжения провоцирует некроз и даже разрыв тканей.
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«У пациентов отваливаются части лица: нос или губы», — пояснила специалист.
Она также отметила, что закупорка сосудов препаратом может привести к инсульту, потере зрения и смерти.
Красота
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