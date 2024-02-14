Общество 14 февраля 2024, 14:18 Косметолог Мухина: избавление от филлера в губах стало новым трендом

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Косметолог Марият Мухина заявила, что клиенты стали чаще обращаться с просьбой убрать лишний объем в губах. Избавление от филлеров стало новым трендом, отметила эксперт в беседе с ИА НСН.

По ее словам, многие столкнулись с неприятными последствиями процедуры по увеличению губ. Так, с каждым разом все сложнее добиться нужной формы, пояснила специалист.

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Она также добавила, что к другим причинам относятся осуждение в обществе и дресс-код на работе.