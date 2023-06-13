Общество 13 июня 2023, 14:48 Косметолог Мошкова рассказала, что летом нельзя пользоваться косметикой с ретиноидами и эфирными маслами

Читать 360tv в

Летом очень важно правильно подбирать и уходовую, и декоративную косметику. Потому что в ее составе бывают фотосенсибилизаторы, которые могут навредить коже при контакте с солнцем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

Она отметила, что важно обращать внимание на состав и избегать тех средств, которые содержат эфирные масла, зонтичные растения, ретиноиды.

Реклама

«Наносить кремы, содержащие ретиноиды, необходимо только в вечернее время. А днем пользоваться солнцезащитным средством и беречь кожу от прямого воздействия лучей», — подчеркнула врач.

Авторы: