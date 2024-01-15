Общество 15 января 2024, 16:59 Косметолог Моисеенко рассказала, что очищение кожи в зимний период должно быть максимально щадящим

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Косметолог Наталья Моисеенко в беседе с изданием Life порекомендовала россиянам проводить максимально щадящее очищение кожи лица в зимний период. Все дело в том, что люди, не зная правил ухода, часто нарушают гидролипидную мантию.

Она порекомендовала умывать лицо прохладной водой с муссом или пенкой мягкой формулы.

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«В норме наша кожа имеет слабокислый pH. При нарушении функции вода начинает активно испаряться с поверхности, вызывая чувство стянутости. Для очищения лучше использовать мусс, пенку и молочко с мягкой формулой», — добавила специалист.