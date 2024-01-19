Общество 19 января 2024, 12:47 Косметолог Моисеенко посоветовала использовать зимой крем с УФ-защитой

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В холодное время года кожа лица и рук особенно уязвима. Как организовать правильный уход, рассказала косметолог Наталья Моисеенко в беседе с РИАМО.

Специалист посоветовала наносить крем за 50-60 минут до выхода на улицу. Лучше отдать предпочтение питательному средству на липидной основе, пояснила эксперт.

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По ее словам, продукт также должен защищать кожу от вредоносных ультрафиолетовых лучей, добавил сайт kp.ru.