Косметолог Мария Притыко рассказала, кому нельзя использовать средства с кислотами летом

Летом людям с жирной кожей опасно использовать средства с содержанием кислот, а также с содержанием спирта — это может вызвать раздражение и спровоцировать появление пигментных пятен. Об этом для сайта РИАМО рассказала дерматолог-косметолог Мария Притыко.

«На самом деле здесь получается замкнутый круг, потому что спиртосодержащие средства подсушивают кожу, нарушают липидный барьер, который есть у нашей кожи. Кожа начинает себя защищать еще большей выработкой кожного сала. Наши железы начинают активнее вырабатывать его, и кожа еще больше становится жирной», — объяснила врач.

Люди с жирной кожей часто пытаются бороться с акне, угрями и комедонами с помощью спиртовых средств, пытаясь «подсушить» кожу, однако попадают в замкнутый круг.

«Нужно избегать средств с кислотами, потому что летом это очень опасно. Можно не рассчитать содержание кислоты, выбрать не то средство, и на лице потом будут образовываться пигментные пятна, раздражения и покраснения», — добавила косметолог.