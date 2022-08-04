Косметолог Мария Притыко рассказала, какие процедуры для лица полезны летом

Летом полезно делать атравматические чистки лица, чтобы кожа могла дышать, а также инъекции гиалуроновой кислоты для увлажнения. Об этом для сайта РИАМО рассказала дерматолог-косметолог Мария Притыко.

«Первое — это атравматические чистки, потому что летом, особенно в жару, нужно, чтобы кожа обязательно дышала. Нужно убирать ороговевшие клетки с поверхности кожи, чтобы происходили тепло- и газообмен, за которые наша кожа тоже отвечает. Ну и, конечно, такие процедуры необходимы, чтобы кожа дышала», — отметила косметолог.

Также летом кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Особенно часто страдает от обезвоживания жирная кожа.

«Здесь у нас разные методики. Это и инъекционное введение гиалуроновой кислоты. И сейчас очень много безинъекционных различных аппаратных методов доставки гиалуроновой кислоты в кожу. Помимо гиалуроновой кислоты, в состав входят различные пептиды, аминокислоты, витамины, потому что в этом нуждается любая кожа», — рассказала Притыко.