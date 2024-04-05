05 апреля 2024, 13:21
Косметолог Малкина: самомассаж и патчи помогут избавиться от утренних отеков на лице
Косметолог Кристина Малкина заявила, что в домашних условиях можно уменьшить утренние отеки лица. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».
Врач посоветовала проводить самомассаж по лимфодренажным линиям. Еще один действенный способ — использование специальных патчей или ручных микротоков, добавил сайт Neva.Today.
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Малкина также отметила, что ограничение соленых продуктов и зарядка после пробуждения помогут запустить отток жидкости.
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