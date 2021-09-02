Косметолог Махнева назвала эффективный способ борьбы с синяками под глазами

Одним из популярных средств для борьбы с морщинами и темными кругами под глазами стали патчи с муцином улитки. Но сам по себе муцин не способен глубоко проникать в кожу, для этого ему требуется помощники в виде других веществ, рассказала «360» главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева.

Специалист объяснила, что эффект от таких патчей связан во многом с их прохладной средой, которая уменьшаем отеки. Но сам муцин, хотя и является мощным увлажняющим средством, вряд ли способен глубоко проникать в кожный покров.

Именно поэтому, по ее словам, муцин иногда используют с другими добавками, которые способствуют его проникновению в кожу и увлажнению. В частности, используется сочетание с коллоидным золотом.

«Оно помогает глубокому проникновению химических веществ, способствует снижению отека. уменьшению мелких морщин», — отметила Махнева.

Дерматолог также обратила внимание, что патчи можно использовать не только под глазами, но использовать их и на других зонах лица, где есть естественные складки. Например, в носогубной области, на переносице.