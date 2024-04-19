Общество 19 апреля 2024, 11:22 Косметолог Легкая: безынъекционная мезотерапия омолодит кожу без боли и реабилитации

Читать 360tv в

Безынъекционная мезотерапия поможет убрать ранние признаки старения и омолодить кожу. Она выполняется без боли и не предполагает долгого реабилитационного периода, сообщила врач-косметолог, дерматовенеролог Офелия Легкая в беседе с Life.

По словам специалиста, во время аппаратной процедуры сыворотка подается под давлением в глубокие слои кожи. Благодаря этому усиливается микроциркуляция и запускается синтез коллагена. При желании избавиться от проявлений розацеа, акне, купероза отлично подойдет неодимовое омоложение.

Реклама

Кроме того, активизировать омоложение поможет corage-терапия, при которой на уровне дермы запускаются метаболические и обменные процессы, отметила врач.