Косметолог Лачинова объяснила, как курение влияет на кожу лица

Косметолог Наталья Лачинова заявила, что кожа у курильщика обычно страдает обезвоживанием и покраснениями. Эта вредная привычка, по ее словам, способствует быстрому старению, передала «Вечерняя Москва».

Из-за того, что сосуды становятся хрупкими, кожа недополучает всех активных ингредиентов.

«В косметологии есть такое понятие, как кожа курильщика. Это целый комплекс симптомов. Основная проблема — нарушение микроциркуляции, доставки к коже кислорода, питательных веществ и иммунных клеток. Сосуды становятся очень хрупкими, и кожа недополучает всех активных ингредиентов. Ей свойственна сухость, землистый цвет лица, чувствительность к внешним воздействиям и купероз. Сосудистая сеточка появляется вокруг носа и на щеках. <…> Кожа быстрее стареет, — объяснила специалист.

Чтобы вернуть коже прежнее состояние, косметолог посоветовала бросить курить, а также походить на специальные процедуры, по типу биоревитализации и плазмолифтинга. По ее словам, они хорошо восстанавливают кожу.