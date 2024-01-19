Общество 19 января 2024, 12:44 Косметолог Курская назвала диабет противопоказанием к нанесению татуировки

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Косметолог Анастасия Курская перечислила противопоказания к процессу нанесения татуировки на тело. Об этом сообщил News.ru.

Эксперт призвала отказаться от процедуры при диагностированном диабете. Официального запрета не существует, однако специалист пояснила, что перманентный рисунок может вызвать повышение сахара и сопутствующие проблемы.

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Также не следует делать татуировку людям с аллергией, отметила Курская. Есть вероятность появления отека Квинке, добавил сайт kp.ru.