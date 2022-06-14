Косметолог Кетола назвала самое универсальное бьюти-средство для женщин

Врач-дерматолог и косметолог Полина Кетола рассказала о бьюти-средстве, которое можно использовать сразу для губ, глаз и волос. Об этом она сообщила «Общественной службе новостей».

По словам специалиста, самым универсальным бьюти-средством является бальзам для губ.

«Бальзам для губ — самое универсальное бьюти-средство. С помощью бальзама для губ можно увлажнить кутикулу, уложить непослушную прядку или придать блеска не только губам, но и векам. А если нанести бальзам для губ на ресницы, ваш взгляд станет влажным и интригующим», — сообщила косметолог.

Кетола отметила, что бальзам может заменить сразу несколько тюбиков и избавить женщину от необходимости носить с собой огромную косметичку.

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