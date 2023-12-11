11 декабря 2023, 17:27
Косметолог Казакова посоветовала трехступенчатую систему ухода для красивой кожи
Первые морщины могут появиться уже в 25-30 лет. Этому способствуют многие факторы, например ультрафиолетовое излучение и жесткая вода. Как избежать раннего старения, рассказала косметолог Оксана Казакова в беседе с Life.
По ее словам, основными этапами в уходе за кожей являются очищение (как минимум два раза в день), тонизирование, а также увлажнение и питание.
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При наличии ярко выраженных проблем необходимы специальные средства. Их подбором должны заниматься исключительно специалисты, отметила врач.
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