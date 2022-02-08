Косметолог Карева опровергла пользу вазелина для кожи

Бьюти-блогеры из Южной Кореи в последнее время активно рекламируют подписчикам вазелин как чудо-средство для увлажнения и омоложения кожи. Елена Карева, косметолог-эстетист рассказала «Газете.ru», так ли на самом деле полезен этот продукт.

Несмотря на то, что в TikTok и других соцсетях блогеры представляют вазелин как новый тренд в уходе за кожей, в реальности этот способ увлажнения далеко не нов. Вазелином активно пользовались в СССР за неимением других средств.

«Вазелин был доступен и им мазали все: лицо, ресницы, пятки, попки младенцев, обувь и много чего еще, но делали это не от хорошей жизни», — рассказала косметолог.

Но на самом деле вазелин не очень полезен для кожи. За счет своей структуры он действительно дает временный эффект «сияния», но на самом деле закупоривает поры, что может привести к воспалениям.

«Вазелин закрывает все выводные протоки сальных желез, что вызывает воспаления, шелушение и прочие неприятности. Также использование мази может привести к отекам, ведь нарушается испарение воды с поверхности эпидермиса», — предупредила Елена Карева.