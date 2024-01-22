Общество 22 января 2024, 18:05 Косметолог Ягодина указала на эффективность цинка в борьбе с перхотью

Читать 360tv в

Выпадение или замедленный рост волос могут указывать не недостаток цинка. Уровень минерала в организме необходимо поддерживать. Об этом сообщила косметолог Ирина Ягодина в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, данный микроэлемент имеет доказанную эффективность в борьбе с перхотью. Кроме того, он способен наладить работу сальных желез, что особенно актуально для обладательниц жирной кожи головы.