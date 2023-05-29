Общество 29 мая 2023, 14:12 Косметолог Ягодина рассказала, что кожу нужно очищать в три этапа

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Правильный уход за кожей начинается с ее очищения, которое нужно проводить в три этапа. Об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.

Она посоветовала начинать процедуру с мицеллярной воды, которая помогает снять макияж. Лучше выбирать средства с максимально натуральным составом. После применения мицеллярной воды нужно умыться обычной и перейти к следующему этапу.

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Косметолог посоветовала использовать средство для умывания в зависимости от типа кожи. Можно выбрать пенку, гель или молочко. Наконец, третий этап — тоник.

«Сейчас очень много продукции с более натуральными растительными составами, которые прекрасно подойдут обладателям разных типов кожи», — рассказала Ирина Ягодина.

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