29 мая 2023, 14:12
Косметолог Ягодина рассказала, что кожу нужно очищать в три этапа
Правильный уход за кожей начинается с ее очищения, которое нужно проводить в три этапа. Об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.
Она посоветовала начинать процедуру с мицеллярной воды, которая помогает снять макияж. Лучше выбирать средства с максимально натуральным составом. После применения мицеллярной воды нужно умыться обычной и перейти к следующему этапу.
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Косметолог посоветовала использовать средство для умывания в зависимости от типа кожи. Можно выбрать пенку, гель или молочко. Наконец, третий этап — тоник.
«Сейчас очень много продукции с более натуральными растительными составами, которые прекрасно подойдут обладателям разных типов кожи», — рассказала Ирина Ягодина.
Красота
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